وقعت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اليوم, اتفاقية مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» لانضمام الجامعة لعضوية أكاديمية الإنتربول العالمية وهي شبكة تضم مؤسسات تعليمية موثوقة في مجال تأهيل القدرات في مجال إنفاذ القانون.

ووقع الاتفاقية -عبر الاتصال المرئي- رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، والأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) يورغن شتوك.

وأوضح شتوك أن الإنتربول يسعى إلى تطوير وفهم أفضل للقضايا المتعلقة بالجريمة لتعزيز الأمن الدولي وهذا ما يدفع المنظمة لعقد شراكات مع منظمات ذات مكانة مرموقة كجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ حيث يؤدي ذلك إلى إنشاء جسر للتواصل بين الأكاديمية ووكالات إنفاذ القانون بما يحقق دعم مؤسسات التدريب الأمنية ويزود الكوادر الشرطية بأفضل المهارات لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأشاد الأمين العام للمنظمة بالعلاقات الوثيقة بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التي تأكدت من خلال شراكة إستراتيجية نفذ من خلالها كثير من البرامج المشتركة التي أسهمت في مكافحة الجريمة، مشيرا إلى أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وافقت على استضافة نخبة من برامج الإنتربول للقدرات الشرطية لتدريب كوادر من المكاتب المركزية الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد أن أهم إنجازات التطوير في العلاقة الثنائية بين الجانبين هو انضمام الجامعة لأكاديمية الإنتربول العالمية، حيث سيؤدي ذلك إلى تقديم أنشطة وبرامج تدريبية متخصصة لمسؤولي إنفاذ القانون عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ثَمَّ تحسين مستوى التعليم في مجال إنفاذ القانون من خلال مبادرات مشتركة لتبادل المعرفة والخبرات، مبيناً أن الشراكة الإستراتيجية بين الجامعة و«الإنتربول» ستعزز وجود الإنتربول في المملكة العربية السعودية والدول العربية وستمكن المنظمة من زيادة خدماتها التدريبية الإقليمية والاستفادة من المرافق الفنية والعلمية للجامعة بما يخدم الأمن العالمي.

ونوه الأمين العام للإنتربول بالتعاون المثمر بين المملكة العربية السعودية والإنتربول لدعم مبادرة المملكة لمكافحة الفساد في إطار رئاستها لمجموعة العشرين.

من جهته، أعرب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن اعتزاز الجامعة بانضمامها لشبكة أكاديميات الإنتربول العالمية في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المنظمتين، مبينا أن هذه الاتفاقية تعد تتويجاً لسنوات من العمل المشترك حيث سبق واختيرت الجامعة عضواً في فريق الإنتربول الاستشاري للشؤون الإستراتيجية، لتكون بذلك الجهة الوحيدة في العالمين العربي والإسلامي التي حظيت بهذه العضوية.

وبين البنيان أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ترتبط مع الإنتربول بمذكرة تفاهم أثمرت العديد من الأنشطة والبرامج المشتركة بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات.

وقال: "إن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية انطلاقًا من خطتها الإستراتيجية 2019-2023 فإنها تولي أهمية خاصة لتطوير التعاون الدولي والشراكات الإستراتيجية الدولية تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزراء الداخلية العرب التي تؤكد دائماً على فتح آفاق جديدة في مجال التعاون العربي الدولي خصوصا مع المؤسسات الأكاديمية والأمنية والمنظمات ذات العلاقة ببرامج الجامعة.

ولفت البنيان النظر إلى أن ما وصلت إليه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من ريادة في مجال تخصصها ما كان ليتحقق لولا توفيق الله عز وجل ثم ما تهيأ لها من الدعم المادي والمعنوي منذ نشأتها من حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.