يبحث عدد من أهالي قرى ومدن جبال سلمى شرق حائل عن فتاة تبلغ من العمر 24 عاماً خرجت من منزلها صباح أمس (الأربعاء) ولم تعد حتى الآن ودشن عدد من المغردين هاشتاقاً للبحث عن المفقودة العنود التي خرجت من قريتها «الجحفة» 90 كيلو متراً شرق حائل وسط جبال سلمى ووصل عدد التغريدات إلى أكثر من 7 آلاف تغريدة للبحث عنها.



وبحسب شهود عيان فإن آخر ما شوهدت الفتاة وهي تسير على قدميها باتجاه الجبال التي تبعد عن منزلها 14 كليو متراً حيث وجد الباحثون عن الفتاة بعض أغراضها الشخصية مثل شنطة اليد مساء أمس. ووفقاً لمعلومات أسرتها أنها تعاني من مرض الصرع وجار حتى الآن البحث عنها.