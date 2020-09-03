بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقيتي تهنئة للسيد اليساندرو مانشيني، والسيدة غراتسيا زافراني الحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلديهما.وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.