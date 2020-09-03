قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، ابتدائياً، بحد الحرابة والسجن 75 عاماً لـ 12 متهماً في خلية الدالوة الإرهابية، وانتهت المحكمة في قرارها بإدانة كل من ‏المتهم الأول والثاني والثالث والرابع ‏وإقامة حد الحرابة عليهم ‏مع اقتراح عقوبة القتل والصلب في حقهم. كما قضت بإدانة المتهمين السادس والسابع والثاني عشر وإقامة حد الحرابة عليهم مع اقتراح عقوبة القتل في حقهم وعقوبة القتل تحيط بما دونها من العقوبات، ‏فيما انتهت بالحكم على كل من المتهم الثامن والعاشر والحادي عشر بالسجن اعتباراً ‏من تاريخ توقيف كل منهم على ذمة القضية.وتضمن الحكم على المدعى عليهم في القضية مصادرة الأسلحة والذخائر والطلقات ‏المضبوطة بحوزتهم، ‏ومصادرة الأجهزة الإلكترونية والأموال التي ضبطت بحوزتهم ‏عدا جهاز الجوال المضبوط مع المتهم 11، ‏وإرجاء الحكم ‏بحق المتهمين الخامس والتاسع ‏نظراً لتغيبهما عن جلسة الإعلان عن الحكم.يشار إلى أن خلية الدالوة نفذت عمليات إجرامية بعدما تلقت تعليمات من زعيم داعش الإرهابي من الخارج وحدد التنظيم للخلية الهدف والمستهدفين ووقت التنفيذ على أن يكون في منطقة الأحساء بغرض إثارة الفتنة الطائفية، واختار زعيم الخلية الإرهابية 3 من أتباعه هو رابعهم، وتمت مبايعتهم له ثم قاموا باستطلاع الموقع المستهدف وتنفيذ جريمتهم التي بدأت بالاستيلاء على سيارة مواطن وقتله واستخدام سيارته في تنفيذ الاعتداء الإرهابي.وكانت الداخلية نفذت عدة عمليات استباقية في 13 مدينة في المملكة للقبض على كل من ينتمي لهذا التنظيم الإرهابي سواء من المبايعين لقائد التنظيم أو المشاركين أو الداعمين أو الممولين أو المتسترين، وقاوم البعض منهم في عمليتين أمنيتين مختلفتين.