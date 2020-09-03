أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 170.9 مليون ريال في الحسابات البنكية لمنشآت القطاع الخاص المستفيدة من برنامج دعم التوظيف، وشمل الدعم 119.8 مليون ريال قيمة الدعم المالي عن شهر أغسطس، و40.7 مليون ريال قيمة الدعم المالي عن الأثر الرجعي لشهر نوفمبر الماضي.كما شمل دعم البرنامج 10.3 مليون ريال للمنشآت التي حدثت بياناتها واستوفت إجراءات التسجيل في البرنامج بإضافة رقم الآيبان البنكي، وذلك عن عدة أشهر سابقة.