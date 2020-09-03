بعد عامين من انتظامهم في الدراسة وبعضهم على مشارف التخرج؛ فوجئ طلاب الكلية التقنية العالمية بمكة المكرمة (300 طالب) برسالة تنهي مستقبلهم وتبلغهم إغلاق أبواب الكلية. وطبقاً للطلاب فإن شيئاً من التنسيق لم يحدث بينهم و مؤسسة التدريب المهني. وقالوا إن رسالة نصية وصلت على هواتفهم تفيدهم بتوقف الكلية ووضعت أمامهم خيارين الاكتفاء بالمؤهل الحالي أو التقديم لإحدى الكليات التقنية حال توفر المقاعد. واستغرب المتحدثون لـ«عكاظ» ما أسموه التكتم على إغلاق الكلية. وقال عبد الله الأهدل: إنه أمضى نحو عام ونصف العام في الدراسة بتخصص نظم معلومات وفوجئ بإغلاق الكلية وتوجيهه مع آخرين إلى كليات أخرى، ويتفق معه عبدالله فلمبان من تخصص صحة وسلامة المنشآت ويقول: إنه سمع عن الإغلاق من زملاء تلقوا رسائل نصية ، واستغرب عبدالرحمن إبراهيم طوخي الإغلاق المفاجئ والاكتفاء برسالة نصت على التالي «نظراً لإيقاف التقديم في الكلية التقنية العالمية في مكة المكرمة نأمل تعبئة الاستبيان الذي يوضح الاختيارات المتاحة لمواصلة التدريب»، وقال عبدالعزيز مصلح الإجراء بإغلاق الكلية دون تدخل الجهات المعنية، بـ«تركونا نواجة الضياع». في المقابل، أوضح المتحدث باسم مؤسسة التدريب التقني فهد العتيبي أنه نظراً لتوقف البرامج التدريبية في عدد من الكليات التقنية العالمية بسبب انتهاء العقود مع المشغلين الدوليين في عدد من المناطق وحرصاً على مصلحة المتدربين والمتدربات وبهدف عدم التأثير على المسيرة التدريبية وضعت المؤسسة عدة حلول بديلة وتم التواصل مع المتدربين والمتدربات في الكليات وعرض عليهم الخيارات المناسبة بناءً على ما تبقى من ساعات تدريبية لتخرجهم على إحدى مراحل التدريب التحضيرية والدبلوم المشارك، والدبلوم، والحصول على شهادة إكمال المرحلة التدريبية، وأشار العتيبي إلى حرص المؤسسة على مصلحة المتدربين والمتدربات في تلك الكليات والتزامها باستكمال العملية التدريبية ما يمكنهم من اكتساب المهارات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل وتسليم وثائق التخرج لمن أكمل المرحلة التدريبية.