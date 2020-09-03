رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبلغ دعم برنامج الحقيبة والزي المدرسي الذي تقدمه للطلاب المشمولين بالضمان الاجتماعي من 120 ريالاً إلى 1000 ريال، وذلك بشكل استثنائي لهذا العام الدراسي للمساهمة في مساعدة الأسر الضمانية على شراء أجهزة لأبنائهم ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم عن بُعد.ويأتي الدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف التسهيل على المستفيدين من الضمان الاجتماعي وأسرهم، والإسهام معهم في استكمال أبنائهم رحلتهم التعليمية.