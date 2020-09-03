نوه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان في لقائه بعدد من المشايخ والمعرفين في أملج والوجه أمس (الأربعاء)، بالرعاية والاهتمام اللذين يوليهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد بالمواطن بما يكفل تحقيق كل احتياجاته.ودعا أمير تبوك الله عز وجل في ختام اللقاء أن يديم على البلاد أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد -حفظهما الله-.