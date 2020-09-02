فوجئ عدد من متقاعدي التعليم بحسم جزء من رواتبهم للشهر الجاري دون أسباب واضحة، ما أثار حالة من الارتباك والدهشة، فضلاً عن تخوفات بشأن التزاماتهم المادية بعد الحسم المفاجئ.

واستغرب أحد المتقاعدين حسم نصف راتبه دون سابق إنذار أو توضيح للأسباب، وعبّرت متقاعدة عن صدمتها، خصوصا بعد اكتشافها أن هذا الإجراء طال مجموعة من زميلاتها.

من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة للخدمات التأمينية بالمؤسسة العامة للتقاعد عبدالله الشليخي أن المؤسسة لا تخص شريحة دون غيرها بأي مزايا أو استقطاعات أو معاملة استثنائية، وأنها ملتزمة التزاماً دقيقاً بصرف المعاشات الشهرية بشكل منتظم دون التدخل في أي حسومات مالية إلا وفق الأنظمة التي تحكم ذلك، والتي تكون مرتبطة آلياً بجهات حكومية كقروض عقارية، أو تمويلية، أو أحكام قضائية من الجهات ذات الاختصاص، لافتاً إلى أن ما يتم صرفه من معاشات ليس إلا انعكاس لعلاقة الشفافية بين الموظف مع جهة عمله والتزاماته المالية الأخرى، دون أي تدخل من قبل المؤسسة.

وأضاف: «تأكيداً لمبدأ الشفافية التي تنتهجها المؤسسة في التعامل مع عملائها الكرام، فإنها تتيح لأي عميل الدخول إلى حسابه من خلال منصة الخدمات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني والاطلاع على كامل التفاصيل المالية من خلال خدمة البيانات المالية، كما يمكن لعملائنا التواصل مع المؤسسة عبر أي من القنوات المخصصة لخدمة العملاء والرد على استفساراتهم».