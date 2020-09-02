باشرت فرق الهلال الأحمر مساء أمس (الثلاثاء) انهيار منزل في أحد الأحياء الشعبية، نتج عنه سبع إصابات ووفاتان.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات بمنطقة الرياض تلقت بلاغاً من الدفاع المدني بوجود انهيار مبنى بحي الشميسي، حيث تم على الفور توجيه ثمان فرق إسعافية للموقع بزمن استجابة 10 دقائق إضافة إلى القيادة الميدانية، وعند وصول الفرق تبين أن هناك سبع إصابات ووفاتين، حيث تم علاج ثلاث حالات في الموقع ورفضوا النقل، فيما تم نقل أربع حالات متوسطة منها اثنتان لمدينة الملك سعود الطبية، وحالة لمستشفى الملك سلمان وحالة لمستشفى الإيمان.

وشدد الجلاجل على أهمية الابتعاد عن سيارات الإسعاف خلال نقل أو مباشرة الحالات المرضية والحوادث، حيث تعتبر ملاحقتها إعاقة للعمل الإسعافي والوصول في زمن استجابة سريع، حيث تحرص الهيئة على سلامة فرقها الإسعافية والمنقولين فيها، وسلامة من هم في الطريق من خلال التوعية بالابتعاد عن ملاحقة الفرق.