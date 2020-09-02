7 ملفات تنموية رئيسية تشمل الاستثمار والتطوير ونزع الملكيات، ومشاريع طرق ونقل وتأسيس شركة تطوير عمراني، وضعها أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز على طاولة وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل، تشمل: اعتماد شركة الأمانة (شركة حائل للتنمية والتطوير العمراني)، وتأهيل وتطوير وادي الأديرع وتنفيذ ونزع ملكية طريق الملك عبدالعزيز، وتنفيذ الطريق الدائري الثاني وتطوير المدن الاستثمارية (عشرون مدينة استثمارية) وتطوير وسط المدينة، إضافة إلى مناقشة عدد من المشاريع البلدية والتطويرية في المنطقة.

وكان أمير منطقة حائل عقد اجتماعاً أمس، بمقر وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض، مع وزير الشؤون البلدية والقروية.

وتوقع عدد من المختصين في حالة اعتماد تأسيس شركة حائل للتنمية والتعمير، فإنها ستوفر أكثر من 100 وحدة سكنية سنوياً تبيعها للمواطنين أو لوزارة الإسكان، بالإضافة إلى التطوير والتنمية وتنفيذ المشاريع الحكومية المهمة، وستلعب دوراً كبيراً في استثمار المواد الأساسية للبناء والتعمير التي تحتويها حائل، وتفعيلها بصورة منظمة واستثمارية.