أصدرت المحكمة الجزائية متخصصة الحكم الابتدائي بحد الحرابة والسجن بحق المتهمين في خلية الدالوة والتي ضمت 12 متهما بحد الحرابهة والسجن بما مجموعه 75 عاما.
وانتهت المحكمة في حكمها بحق كل من المتهم الأول والثاني والثالث والرابع بإقامة حد الحرابة، مع اقتراح عقوبة القتل والصلب بحدود في حقهم، وعقوبة القتل تحيط بما دونها العقوبات.
كما قررت المحكمة الحكم على المتهمين السادس والسابع والثاني عشر بإقامة حد الحرابة، مع اقتراح عقوبة القتل في حقهم وعقوبة القتل تحيط بما دونها العقوبات، فيما انتهت بالحكم على كل من الثامن والعاشر والحادي عشر سيجن كل واحد منهم لما ثبت بحقه من التهم 25 عاما اعتبارا من تاريخ توقيف كل منهم على ذمة القضية.
كما تضمن الحكم على المدعى عليهم في هذه القضية مصادرة الأسلحة والذخائر والطلقات المضبوطة بحوزتهم، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية والأموال التي ضبطت بحوزتهم عدا جهاز الجوال المضبوط مع المتهم 11، وإرجاء الحكم بحق المتهمين الخامس والتاسع نظرا لتغيبهما عن جلسة الإعلان عن الحكم.