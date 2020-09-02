أصدرت المحكمة الجزائية متخصصة الحكم ‏الابتدائي بحد الحرابة والسجن بحق المتهمين في خلية الدالوة ‏والتي ضمت 12 متهما بحد الحرابهة والسجن بما مجموعه 75 عاما.

‏وانتهت المحكمة في حكمها بحق كل من ‏المتهم الأول والثاني والثالث والرابع ‏بإقامة حد الحرابة، ‏مع اقتراح عقوبة القتل والصلب بحدود في حقهم، وعقوبة القتل تحيط بما دونها العقوبات.

كما قررت المحكمة الحكم على المتهمين السادس والسابع والثاني عشر بإقامة حد الحرابة، ‏مع اقتراح عقوبة القتل في حقهم وعقوبة القتل تحيط بما دونها العقوبات، ‏فيما انتهت بالحكم على كل من الثامن والعاشر والحادي عشر ‏سيجن كل واحد منهم لما ثبت بحقه من التهم ‏25 ‏عاما اعتبارا من تاريخ توقيف كل منهم على ذمة القضية.

‏كما تضمن الحكم على المدعى عليهم في هذه القضية مصادرة الأسلحة والذخائر والطلقات ‏المضبوطة بحوزتهم، ‏ومصادرة الأجهزة الإلكترونية والأموال التي ضبطت بحوزتهم ‏عدا جهاز الجوال المضبوط مع المتهم 11، ‏وإرجاء الحكم ‏بحق المتهمين الخامس والتاسع نظرا لتغيبهما عن جلسة الإعلان عن الحكم.