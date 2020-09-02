شهِدت منطقة مكة المكرمة إطلاق أول جمعية متخصصة في المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة، والرابعة على مستوى المملكة، تحت مسمى «جمعية المسؤولية الاجتماعية بالمدن الصناعية بجدة»، لتنضم إلى منظومة الجمعيات التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتأسيسها تعزيزاً لجهود الوزارة الرامية للنهوض بمجال المسؤولية الاجتماعية في المملكة.

وقد قام بتسليم شهادة تسجيل الجمعية المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش اليوم (الثلاثاء)، إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبدالمنعم بن محمد مراد، وذلك بحضور المدير التنفيذي والعضو المؤسس للجمعية هبة محمد بخاري.

وأوضح المدير العام للموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة،أن هذه الجمعية هي الأولى بمنطقة مكة المكرمة والرابعة على مستوى المملكة، ونتطلع بالعمل سوياً وذلك لتحقيق أهداف وإستراتيجية الجمعية، وكذلك لتنمية المجتمع بالمنطقة.

كما أكدت المدير التنفيذي بدورها أن الجمعية تسعى إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية بالمدن الصناعية، للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية الشراكات المجتمعية مع الجهات والهيئات الحكومية، وتفاعل الشركات والمصانع والجمعيات لتنفيذ مبادرات نوعية، تحقق مفهوم المسؤولية الاجتماعية ذات الأثر المستدام، لتحسين جودة الحياة في المجتمع.