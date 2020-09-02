تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، أمس (الثلاثاء)، من وزير خارجية اليابان موتيجي توشيميتسو.تم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها برنامج رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين وجهودها بهذا الخصوص.