استقبل وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي، في مكتبه بإسلام آباد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.وأكد وزير الخارجية أن البلدين يرتبطان بعلاقات تاريخية عريقة، مجدداً موقف باكستان الداعم للمملكة في الدفاع عن سيادتها الإقليمية.