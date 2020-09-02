أطلقت نيوم التسجيل للدفعة الثانية من برنامج الابتعاث الخارجي المميز والمنتهي بالتوظيف لمرحلة البكالوريوس في مختلف القطاعات ويستمر التسجيل لمدة أسبوع. ويعكس البرنامج التزام نيوم بالاستثمار في القدرات العلمية لأبناء وبنات المجتمع المحلي عبر اكتشاف مواهب المتقدمين واستقطابهم وتوجيههم إلى دراسة تخصصات متنوعة، لتنمية قدراتهم العلمية في أفضل 100 جامعة حول العالم مع تعزيز مهاراتهم اللغوية والحياتية والعملية لقيادة تواكب طموحاتهم وتحقق رؤية نيوم لتكون وجهة عالمية، تتبنى صناعة المستقبل.ويشارك نيوم في رحلة الابتعاث الخارجي شركاء من جهات ومؤسسات مرموقة، محلية ودولية، منها وزارة التعليم وجامعة فهد بن سلطان ومؤسسة (موهبة)، إلى جانب مؤسسة «iie» التعليمية العالمية. وتعمل نيوم بشكل وثيق مع الشركاء لاختيار المبتعثين والمبتعثات وتهيئتهم لاستكمال متطلبات الدراسة في الجامعات العالمية الأكثر تطوراً وابتكاراً في أفضل 100 جامعة في العالم، في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا وكوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان وغيرها.وكانت نيوم أطلقت برنامجها المميز للابتعاث الخارجي عام 2019 للوصول إلى ابتعاث 250 طالباً وطالبة بحلول عام 2024. وتقوم آلية عمل البرنامج على اختيار 50 طالباً وطالبة هذا العام من المتميزين وتقديم منح دراسية لهم من أجل تمكينهم وتعليمهم في أرقى جامعات العالم من أجل تطوير خبراتهم ومهاراتهم التي تتطلبها وظائف المستقبل في قطاعات نيوم الأساسية الستة عشر. ويستهدف برنامج نيوم للابتعاث الخارجي الطلاب والطالبات حديثي التخرج من الثانوية من أبناء وبنات المجتمع المحلي في منطقة تبوك ونيوم، وفقاً لمعايير دقيقة.