تخوف عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات بمحافظة القريات من انخفاض المستوى التحصيلي لأبنائهم؛ نظراً لضعف شبكات الإنترنت في الأحياء الغربية ما سيؤثر سلبياً على تلقيهم التعليم عن بُعد.وطالب كل من فهد العنزي ومحمد الرويلي وخالد المحمد، مشغلي شبكات الاتصالات بمعالجة القصور والضعف الحاصل في الشبكات لضمان انطلاقة آمنة للدراسة عبر المنصات التعليمية، مشيرين إلى مواجهتهم صعوبة في الدخول إلى منصة مدرستي، ما دفع البعض منهم إلى التوجه إلى المدرسه للاستفسار عن آلية وطريقة التسجيل.من جهته أكد مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، اكتمال جاهزية خطط وبرامج الإدارة لأداء أدوارها المنشودة للارتقاء بمؤشرات نجاح العام الدراسي الجديد نحو نتائج مأمولة، وإنهاء كافة الاستعدادات لاستئناف العملية التعليمية للطلاب والطالبات من أجل بداية جادة للتعليم عن بعد عبر (منصة مدرستي) وقنوات عين التعليمية ويكتمل النجاح بدعم من الأسرة وأولياء الأمور.