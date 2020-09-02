علمت «عكاظ» أن مؤسسة تكافل الخيرية، لن تصرف أجهزة حاسب لوحية لطلاب وطالبات الضمان الاجتماعي، وسيكون الصرف مقتصراً على أعداد محدودة في قوائم تكافل وفق معايير استحقاق مطبقة مسبقاً، وأضافت المصادر أنه حتى أمس (الثلاثاء)، لم يتم توفير أجهزة رغم انطلاق الدراسة عن بُعد. وتواصل عدد من أولياء الأمور بالمؤسسة وأشعرتهم الأخيرة أن الصرف مقتصر على أعداد محدودة من المستفيدين من تكافل وليس الضمان، وأنه لم تصدر توجيهات من المؤسسة كذلك بتوريد الشحنات لإرسالها لإدارات التعليم، وأكدت المؤسسة أن المستحق سيتم إشعاره برسالة حال وصول جهازه. وحاولت «عكاظ» التواصل مع المتحدثة باسم وزارة التعليم إبتسام الشهري عن موعد تسليم الأجهزة للمستحقين، غير أنها التزمت الصمت. وكانت المتحدثة أكدت في وقت سابق «بالنسبه للطلبة الذين لا تتوفر لديهم أجهزة، وكانت أسرهم من الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي فيتم التنسيق مع مؤسسة تكافل، لتوفير أجهزة للأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي وفق آلية محددة، وذلك لتيسير عملية إدارة التعليم عن بعد، لأبنائهم عبر منصة مدرستي والمنصات الأخرى».