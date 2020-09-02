أعلنت وزارة الصحة أمس (الثلاثاء) تسجيل 898 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، وتعافي 718 حالة، و32 حالة وفاة جديدة. وأوضحت أن نسبة الإناث بين الإصابات الجديدة بلغت 43%، ونسبة الذكور 57%، فيما بلغت نسبة الأطفال 9%، والبالغين 87%، وكبار السن 4%، لافتة إلى إجراء 49.989 فحصا مخبريا جديدا، ليصل إجمالي الفحوصات إلى 5.160.518 فحصا مخبريا دقيقا.ووفقا لإحصاء الصحة بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 316.670 حالة، من بينها 21.227 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1519 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 291.514 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3929 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بالفايروس في المملكة إلى 92.05%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 6.7%، والحالات الحرجة 0.4%.وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: مكة المكرمة (81)، جدة (72)، المدينة المنورة (50)، الهفوف (46)، الرياض (46)، الطائف (42)، المبرز (33)، حائل (30)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (51)، المدينة المنورة (45)، مكة المكرمة (36)، حائل (35)، جدة (35).