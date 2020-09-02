وقعت وزارة الصحة ومؤسسة البريد السعودي اتفاقية لإيصال الأدوية لمنازل المرضى المستفيدين من مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية. وتهدف الاتفاقية إلى تغطية 284 مستشفى ومركزاً طبياً في مختلف المناطق بشكل تدريجي سعياً إلى إيصال الوصفات الطبية للمرضى في منازلهم عبر حافظات خاصة بنقل الأدوية بدرجات حرارة مختلفة حسب نوع الدواء.وستُساهم الاتفاقية في تفعيل دور وزارة الصحة اللوجستي بالتعاون مع البريد السعودي لتوصيل الأدوية لمنازل المرضى وتسهيل استلامها دون الحاجة إلى زيارة المستشفيات أو المراكز الصحية. وسيستفيد من هذه الاتفاقية مرضى الرعاية المنزلية، وذوو الإعاقة، وذوو الأمراض المزمنة، ومرضى العيادات الافتراضية، وذوو المناعة المنخفضة، ومرضى الأورام، والعيادات النفسية.