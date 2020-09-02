استعرض أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، مشاريع فرع وزارة النقل بالمنطقة، الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية وخفض نسبة الوفيات والحوادث على الطرق، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر بن مصلح المالكي.وتتضمن مشاريع فرع الوزارة في الباحة، إنشاء حواجز وقائية على بعض الطرق، تنفيذ التقاطعات السطحية ومناطق الربط على طرق المنطقة، تجهيز أجهزة السلامة وتعديل وتحسين التقاطعات السطحية، استكمال الجزء المتبقي من طريق ربط محافظتي بلجرشي والعقيق.من جهة ثانية، رعى أمير منطقة الباحة، بالإمارة أمس توقيع عقد شراكة بين جمعية «أكناف» لرعاية الأيتام وجمعية «مأوى» لتنفيذ مشروع من يؤويني لبناء مساكن للأيتام بالمنطقة وترميم منازلهم.ووقع الاتفاقية رئيس جمعية أكناف سعيد الغامدي ومدير جمعية مأوى محمد السلمان.وتتضمن الاتفاقية إنشاء ٧٠ وحدة سكنية للأيتام وأسرهم بالمنطقة، وترميم ٢٠٠ مسكن بتكلفة جمالية تزيد على ٢٠ مليون ريال.