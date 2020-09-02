ثمن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، ما توليه القيادة الرشيدة من دعم للجامعات، وتوجيهاتها الدائمة، لتسخير الإمكانات لكافة للطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم في جميع المراحل، بما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات، مشيداً بالدور البارز لجامعة تبوك في التعليم العالي والمستويات العالية التي قدمتها أكاديمياً وعلمياً. واطلع خلال استقباله في مكتبه في الإمارة أمس، رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، على تقرير عن بداية العام الجامعي الجديد وتجربة التعليم عن بُعد، واستعرض التجهيزات والمقررات العملية، وخطة الجامعة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.من جهة ثانية، استقبل أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس الأول، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك. وتناول اللقاء العديد من المواضيع التي تهم المنطقة في مختلف المجالات.