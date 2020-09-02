سلم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، إحدى الأسر المتعففة وحدة سكنية، وذلك بعد دراسة حالتها والتوجيه بمعالجة حال مقرهم السكني، وسلمت الوحدة السكنية للاسرة بعقد «انتفاع» المدرج ضمن برنامج الإسكان التنموي الذي يهدف لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمسجلين في بوابة الدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة.وزار أمير منطقة عسير في وقت سابق المنزل القديم الذي كانت تقطنه الأسرة، وبعد دراسة وضعها الاجتماعي تقرر تسليمها وحدة سكنية بالشراكة مع جمعية منازل بمنطقة عسير، التي تعمل برؤية توفير حلول الإسكان للأسر المحتاجة بالمنطقة.