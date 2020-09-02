ضبطت الفرق الرقابية لـوزارة التجارة 9 عمال مخالفين من جنسيات عربية وآسيوية يديرون معملاً غير مرخص لتصنيع المشغولات الذهبية بفيلا سكنية بحي البغدادية، في محافظة جدة، بعد عمليات رصد وتحرٍ للموقع المذكور لمدة أسبوع.

وبالوقوف على المقر بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية، تبينت مزاولة العمال أنشطة تصنيع المعادن الثمينة والعمل لحسابهم الخاص ووجود شبهة تستر تجاري وعدم توافر سجلات تجارية أو تراخيص مزاولة النشاط، إضافة إلى مخالفة عدم وجود «دمغة» علامة تجارية.

وضبطت الوزارة 5 كيلوغرامات من مشغولات الذهب أحيلت عينات منها للفحص في مختبرات متخصصة، كما ضبطت مكائن تستخدم في سبك العملات المعدنية وجنيه الذهب السعودي.

وأغلقت الوزارة المعمل المخالف وأحالت العمال المتورطين إلى النيابة العامة التي بدورها تقوم بالإحالة إلى القضاء لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقاً لنظامي مكافحة التستر والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

على صعيد متصل، أغلقت الفرق الرقابية للوزارة 3 محلات مخالفة بمحافظة جدة تزاول نشاط بيع الذهب دون ترخيص، إذ أحيل المسؤولون عنها إلى الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة بحقهم.