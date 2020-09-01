انعقدت اليوم (الثلاثاء)، ورشة «البيئة والتنمية المستدامة في منطقة عسير» التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمشاركة مسؤولي الإدارات الحكومية وممثلي المراكز التابعة لمحافظة خميس مشيط، بتوجيه من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وحضور محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط.

وتهدف الورشة إلى إشراك المهتمين في صناعة الوعي البيئي بالمحافظة وتحديد الحاجات والتحديات التي تواجه البيئيين، وإعداد خريطة بيئية للمحافظة ضمن محافظات منطقة عسير تتضمن الأولويات وسبل دعمها.

وبدأت الورشة بكلمة لمدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بخميس مشيط المهندس علي بن دواس، وقدمها الدكتور مسفر الوادعي.

وناقش الجميع محاور عدة، من أهمها الحياة الفطرية والغابات والتنمية الريفية والتنمية العمرانية، ومصادر المياه والسياحة البيئية وإدارة النفايات، ودور وزارة البيئة والمياه والزراعة في ذلك.