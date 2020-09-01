عقد المجلس البلدي بطبرجل اليوم (الثلاثاء)، جلسته العادية برئاسة رئيس المجلس البلدي عبدالكريم الصبيحة، وحضور الأعضاء، إذ أقر اختيار موقع يخصص لتعليم قيادة السيارات وتأجيره على المستثمرين.

كما أوصى المجلس بضرورة حث المقاولين على سرعة تنفيذ المشاريع حسب الشروط والمواصفات الفنية، وضروره عمل حماية للغطاس والكيبل والمحول الواقع في حديقة اليرموك.

كما أقر المجلس تخصيص أرض لإنشاء سوق نسائية وساحة شعبية بمركز النبك أبوقصر، وتم الاطلاع على طلبات المواطنين من سفلتة وإنارة وإحالتها للبلدية لتنفيذها حسب خطة المجلس والبلدية.

وكذلك أوصى المجلس بتخصيص مواقع لمسار خاص للدراجين وممارسة رياضة المشي.