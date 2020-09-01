شكل رئيس بلدية محافظة طبرجل المهندس ناصر عبدالله الوطبان فريقا ممثلا بالإدارة العامة لخدمات الرقابة لحصر السيارات التالفة والمهملة والمعطلة المتوقفة أمام المحلات والورش ووضع الملصقات التحذيرية عليها وإنذار أصحابها.

وأوضح الوطبان أن هذا الملصق يعتبر إنذارا لملاك السيارات والمعدات غير الصالحة للاستخدام والمتروكة منذ فترة زمنية طويلة في الشوارع العامة والمواقف، وداخل مخطط الصناعية وأحياء المحافظة، والتي تتسبب في تشويه المظهر العام، إذ يوضح ضرورة إزالة المركبة في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ الملصق، وإلا ستضطر البلدية إلى رفعها وحجزها وتطبيق النظام بحق المخالفين.

وأشار إلى أن ظاهرة السيارات التالفة والمتوقفة في الطرقات وداخل الأحياء تشوه المظهر العام مما استدعى قيام البلدية بإشعار أصحابها تمهيدا لإزالتها حتى لا تتكرر هذه الظاهرة، ويكون صاحبها على قدر من المسؤولية تجاه أملاكه الخاصة.