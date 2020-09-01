وقعت وزارة الصحة ومؤسسة البريد السعودي اتفاقية توصيل الأدوية لمنازل المرضى التابعين لمستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية استمرارا لتطوير العلاقة عبر ما يسمى خدمة الميل الأخير التي يقدمها البريد السعودي، وتهدف اتفاقية «البريد الدوائي» إلى تغطية وبشكل تدريجي ما يقارب 284 مستشفى ومركزا طبيا بمختلف مناطق المملكة بهدف إيصال الوصفات الطبية للمرضى في منازلهم عبر حافظات خاصة بنقل الأدوية بدرجات حرارة مختلفة حسب نوع الدواء، قام بتوقيع الاتفاقية من وزارة الصحة الدكتور محمد الشناوي مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصيدلية في وزارة الصحة ومن البريد السعودي المهندس ريان الشريف نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية وبحضور الدكتور طريف الأعمى وكيل الوزارة للخدمات العلاجية في وزارة الصحة والدكتور فادي البحيران النائب الأعلى للرئيس التنفيذي والمشرف العام على الشؤون الإستراتيجية والتشغيل في البريد السعودي، وتسهم هذه الاتفاقية في تفعيل دور وزارة الصحة اللوجستي بالتعاون مع البريد السعودي لتوصيل الأدوية لمنازل المرضى وتسهيل استلامها دون حاجة المريض لزيارة المستشفيات أو المراكز الصحية، وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً للتعاون السابق والجهود المميزة التي بذلتها وزارة الصحة للحد من انتشار فايروس كورونا ونجاح مؤسسة البريد السعودي في إثبات قدرتها اللوجستية في توصيل الدواء خلال الفترة السابقة، وسيستفيد من هذه الإتفاقية كل من (مرضى الرعاية المنزلية، مرضى ذوي الإعاقة، المرضى ذوي الأمراض المزمنة، مرضى العيادات الافتراضية، المرضى ذوي المناعة المنخفضة، مرضى الأورام، مرضى العيادات النفسية).

الجدير بالذكر أن الخدمات اللوجستية والبريدية لمؤسسة البريد السعودي يتم تقديمها عبر 13 مركز فرز ومعالجة وقد تم خلال الفترة الماضية توزيع أكثر من 6 ملايين مادة بريدية متنوعة من خلال قنوات تسليم مختلفة شملت 500 مكتب بريد ونحو 600 ألف صندوق بريدي جميعها حول المملكة، بالإضافة إلى 60 محطة للطرود و850 مركبة لخدمة «الميل الأخير» لإيصال الطرود والشحنات إلى مقر أو منزل العميل.