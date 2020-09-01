التقى محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، اليوم (الثلاثاء)، مسؤولي إدارة التعليم بالمحافظة برئاسة مدير التعليم ونخبة من الطلاب والطالبات وأبناء الشهداء، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وفي بداية اللقاء استعرض مدير التعليم جهود وإنجازات الإدارة في إطار التكامل مع الإدارات الحكومية بالمحافظة خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل.

بعد ذلك، دشّن الأمير منصور بن محمد نظام حجز المواعيد لخدمة مستفيدي تعليم حفر الباطن بهدف توفير الوقت بما يعزز الإجراءات الاحترازية.

وأثنى المحافظ على ما شاهده من جهود لإدارة تعليم حفر الباطن، داعياً منسوبي التعليم إلى الحرص واستشعار المسؤولية، لاسيما أن التعليم ركيزته الرئيسية تقوم على المعلم، مبدياً ثقته بقدرتهم على تقديم تعليم يثري أبناءنا وبناتنا.

وفي ختام لقائه بوفد التعليم، كرّم محافظ حفر الباطن الطلاب الفائزين بالمسابقات على مستوى الوزارة أثناء فترة تعليق الحضور لمقرات العمل خلال الفصل الدراسي الماضي، كما رعى مبادرة تعليم حفر الباطن بتقديم هدايا لأبناء شهداء الواجب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.