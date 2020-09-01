عقدت اليوم (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي أولى الجلسات الجديدة في قضية رافعة الحرم، وذلك بحضور المتهمين.

وفقا لما أكدته مصادر «عكاظ»، قررت الدائرة بعد نحو 10 دقائق تعليق الجلسة وتأجيلها إلى الأسبوع القادم لعدم اكتمال نصاب الدائرة القضائية.

ووفقا للمصادر، فإن الجلسة القادمة ستناقش حكم البراءة الصادر للمرة الثانية في يوم الخميس 13 محرم 1441، الذي نص على عدم ثبوت المسؤولية التقصيرية على مجموعة بن لادن في دعوى التسبب في سقوط الرافعة بسبب الإهمال والتقصير، وصرف النظر عن طلب المدعي العام بإلزام مجموعة بن لادن بدفع الديات والأروش وقيمة التلفيات لعدم الصفة، وعدم إدانة 12 متهماً بما نسب إليهم من مخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.