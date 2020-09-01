ضبطت بلدية محافظة الخرج، ممثلة بقسم الرقابة بوحدة الخدمات النسائية، ضمن حملاتها الرقابية على الصوالين النسائية، أحد الصوالين يقوم بممارسة أعمال ذات اختصاص طبي ووجود أدوات طبية غير مصرحة، وكذلك وجود أدوات للاستخدام على البشرة والجلد غير معقمة.

وجرى على الفور مصادرة جميع الأدوات وتطبيق الغرامة بحدها الأعلى، بناء على لائحة الجزاءات والغرامات.

وتواصل الوحدة النسائية بأقسامها المختصة جولاتها اليومية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، مناشدة المواطنين والمواطنات الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد (٩٤٠)، أو عن طريق الحساب الرسمي بـ«تويتر» kharjmun1.