تجاوب المرور السعودي، مع بلاغ ضد قائد صهريج وقود يسير بسرعة جنونية على طريق بيشة - خميس مشيط، متجاوزا السرعة القانونية، بقيادة متهورة دون التزام بالمسار المحدد مع تجاوزه الخط الأصفر على جانبي الطريق «كتف الطريق» معرضا حياته والآخرين للخطر.



بلاغ الفيديو الذي تمت مشاركته مع «المرور السعودي» من قبل أحد الحسابات على موقع «تويتر»، لم يستغرق التعامل معه سوى ساعتين، حتى أعلن المرور ضبط المخالف، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، مقدما شكره للمغرد على اهتمامه وحرصه.



