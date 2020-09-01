كشف المرور السعودي، اليوم (الثلاثاء)، جدول رسوم إجراءات المرور المتعلقة برخص سير ونقل ملكية المركبات، ورسوم رخص القيادة، ورسوم لوحات المركبات بأنواعها.

وتضمن الجدول تحديد رسوم رخصة السير الخاصة بالمركبات، وكذلك الدراجة الآلية بـ100 ريال سنويا، ومثلها للتجديد والتالف والمفقود، فيما تم تحديد رسوم نقل الملكية بـ150 ريالا.

وفي ما يتعلق برخص القيادة، فقد تم تحديد الرسوم السنوية لإصدار وتجديد رخصة القيادة الخاصة ورخصة القيادة العامة بـ40 ريالا، فيما أن رسوم بدل التالف وبدل المفقود 100 ريال، في حين أن الرسوم السنوية لإصدار وتجديد رخصة قيادة الدراجة الآلية 20 ريالا، ورسوم بدل التالف والمفقود 100 ريال، أما تصريح القيادة المؤقت فتبلغ رسومه السنوية 100 ريال، وكذلك رسوم بدل التالف أو المفقود.

وحول رسوم لوحات المركبات، فقد تم تحديد رسوم إصدار اللوحات بـ100 لجميع المركبات (سيارة خاصة، نقل خاص، حافلة، أجرة، نقل عام، حافلة عامة، دراجة آلية، أشغال عامة، دبلوماسية، تصدير، مقطورة أو نصف مقطورة)، أما رسوم إصدار اللوحات المؤقتة فتبلغ 300 ريال (لمدة 30 يوما)، ولوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة 3000 ريال (يستحصل لمرة واحدة عند الإصدار)، وتم تحديد رسوم التالف أو المفقود لجميع المركبات المذكورة بـ100 ريال.