صرَّح مساعد المُتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على (مواطن ومقيمين اثنين من الجنسية المصرية، جميعهم في العقد الرابع من العمر)، جعلوا من مقر إقامتهم وكراً للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم وبيعها على أشخاصٍ آخرين، حيث ضُبطت بحوزتهم (420) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات المحلية، و26 جهاز جوال و(7) أجهزة قارئ للبصمة و(1672) بطاقة إعادة الشحن ومبلغ (77.851) ريالاً، وقد تم إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.