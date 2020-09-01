أعلن مشروع قطار الحرمين تأجيل رحلاته حتى إشعار آخر، وذلك حرصا على سلامة المسافرين؛ نظرا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها أنشطة النقل عالميا بسبب فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المشروع في بيان له اليوم (الثلاثاء): إشارة إلى البيان الصادر عن إدارة مشروع قطار الحرمين السريع بتاريخ 31 مايو 2020، المتضمن تاريخ عودة التشغيل الذي سيكون في شهر سبتمبر، مع استغلال هذه الفترة لاستكمال الأعمال المتعلقة برفع الطاقة الاستيعابية التي تسير حسب المخطط له.. وبالنظر إلى استمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها أنشطة النقل عالميا بسبب فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحرصا على سلامة المسافرين، فإن تشغيل رحلات قطار الحرمين سيؤجل حتى إشعار آخر، مع استمرار تقييم الوضع الوقائي الحالي بشكل دوري، والإعلان عن المستجدات عبر القنوات الرسمية الخاصة بقطار الحرمين السريع.