أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 898 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، وتعافي 718 حالة، و32 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت «الصحة» أن نسبة الإناث بين الإصابات الجديدة بلغت 43%، ونسبة الذكور 57%، فيما بلغت نسبة الأطفال 9%، والبالغين 87%، وكبار السن 4%، لافتة إلى إجراء 49.989 فحصا مخبريا جديدا، ليصل إجمالي الفحوصات إلى 5.160.518 فحصا مخبريا دقيقا.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 316.670 حالة، من بينها 21.227 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1519 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 291.514 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3929 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بالفايروس في المملكة إلى 92.05%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 6.7%، والحالات الحرجة 0.4%.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.