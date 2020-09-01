شاركت جمعية الطلبة السعوديين بجامعة غرب أستراليا، في مهرجان القرية العالمية بالجامعة، حيث شاركت الجمعية بركن تعريفي يحتوي على معلومات عن ثقافة المملكة وتطورها، وتم تقديم المعلومات التعليمية عن اللغة العربية، إلى جانب تقديم القهوة والتمر لمن يزور ركن النادي، وحظي الركن باهتمام ورعاية كبيرة من زوار المهرجان إذ زاره نحو 200 من مختلف الدول في يومه الأول.



وكشف موسى بن علي شبير رئيس الجمعية السعودية بالجامعة: أن الهدف الأساسي من مشاركات الجمعية، هو التعريف بالثقافة السعودية وإبراز ما تمثله المملكة من عمق وثقل على المستوى العالمي، وذلك من خلال الانخراط بالمجتمع الأسترالي، وتقديم عدد من البرامج التعريفية في المهرجان واللقاءات التي تقام في جامعة غرب أستراليا.



وعبّر عضو الجمعية حزام بن عايض البقمي عن سعادته في نجاح هذا العمل، رغم بعض الصعوبات التي واجهت إقامة الفعالية بسبب سوء الأحوال الجوية، وأكد أن البرنامج حقق الأهداف المنشودة والتي من أجلها تمت المشاركة في المهرجان.