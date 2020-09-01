أعلنت وزارة الصحة أمس (الإثنين) تسجيل 951 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، و1129 حالة تعافٍ إضافية، فيما سجلت 27 حالة وفاة جديدة. ووفقاً لإحصاء الوزارة بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في السعودية 315772 حالة، بينها 21079 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1552 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 290796 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3897 حالة وفاة.وتصدرت حائل مدن التعافي خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بـ92 حالة، مكة المكرمة 55، الرياض 42، جدة 37، خميس مشيط 35، جازان 34، القنفذة 34، نجران 32، الدمام 31، بيش 31، المخواه 29، تبوك 26، أبوعريش 25، ينبع 25، صامطة 25، صبيا 24، قلوة 19، بللسمر 18، الجبيل 16، حفر الباطن 16، ضمد 15، ضبا 14، بريدة 12، القطيف 12 والظهران 12 وعادت مكة لصدارة مدن الإصابات الجديدة بـ 76 حالة، جدة 65، الطائف 48، الهفوف41، جازان 38، الرياض 38، المدينة المنورة 35، تبوك 27، بيشة 22، نجران 21، الدمام 21، صامطة 21، وصبيا 20 حالة.وكشف مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن الصحة قدمت حتى الآن أكثر من 6 ملايين خدمة استشارة طبية بمعدل 100 ألف استشارة يوميا، مبينا وجود 52 مختبرا صحيا معتمدا لإجراء الفحوصات، إذ يتم يوميا أخذ نحو 70 ألف عينة. وبلغ إجمالي الفحوصات التراكمية حتى 24 أغسطس أكثر من 5 ملايين فحص.وأوضح أن وزارة الصحة حققت قفزة نوعية في رفع أعداد الأسرّة بالعنايات الحرجة بنسبة تقترب من 50% بمختلف القطاعات الصحية في الفترة الأخيرة، وهي الزيادة التي تطلبت جهودا كبيرة من ناحية توفير التجهيزات الطبية والكوادر العاملة.وقال العبدالعالي إن المملكة تعتبر الأفضل بين قائمة دول العشرين (G20) في نسبة الوفيات من جائحة فايروس كورونا، مبينا أن التميز جاء نتيجة الخطوات الوقائية والاحترازية التي مكّنت من التحكم في انتشار المرض.وأشار العبدالعالي خلال مشاركته في لقاء بديوانية الأطباء بالمنطقة الشرقية إلى مراجعة أكثر من 3 ملايين شخص لعيادات «تطمن» ومراكز «تأكد» منذ بداية عملها، إذ يراجع عيادات «تطمن» نحو 16 ألف شخص يوميا، فيما يراجع مراكز «تأكد» 45 ألف شخص يوميا، البالغ عددها 18 موقعا بالمملكة، مبينا أن المملكة سجلت انخفاضا واضحا في الحالات الحرجة بمقدار الثلث تقريبا، وصاحبه هبوط تنازلي بالحالات المؤكدة لأقل من 1000 حالة في اليومين الماضيين مع ارتفاع معدل التعافي.