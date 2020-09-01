استمر ضعف الشبكة وانقطاعاتها عن منصة مدرستي أمس (الإثنين) في الطائف. ودعت وزارة التعليم أولياء الأمور والمعلمين لإعادة المحاولات، وقالت «نعتذر عن انقطاع الخدمة، الرجاء المحاولة مرّة أخرى». ورصدت «عكاظ» تصاعد الانقطاعات بشكل متقطع منذ أمس الأول، وبرر عدد من مقدمي خدمات التسجيل والإنترنت أن ذلك يعود لعدم تحمّل المنصة، وأن الانقطاع الواحد يستمر ٢٠-٣٠ دقيقة لتعود الخدمة ثم تنقطع. وقال جزاء الروقي وعبدالعزيز النفيعي إنهما واجها مصاعب في الدخول لمنصة مدرستي بسبب ضعف الخدمة. فيما قال معلمون إنهم لم يسجلوا حتى اللحظة في المنصة لتدريس الطلاب بسبب ضعف الشبكة وانقطاعاتها المتكررة. من جهة أخرى، مددت وزارة التعليم الفترة الزمنية لإضافة شاغلي الوظائف التعليمية عما تحقق لهم من أنشطة تطويرية خلال خدمتهم حتى 16 جمادى الأولى لعام 1442هـ. وحدد تعميم وزير التعليم لقطاعات الوزارة (التعليم العام) وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، الفترات الزمنية لإجراءات رصد أنشطة التطوير المهني لتكون فترة إضافة أنشطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية من 8 شوال 1441هـ حتى 16 جمادى الأولى 1442هـ. وفترة إرسال أنشطة التطوير المهني للموافقة والاعتماد من 12 جمادى الأولى 1442هـ حتى 16 جمادى الأولى 1442هـ. وتكون فترة اعتماد أنشطة التطوير المهني من الرئيس المباشر من 12 جمادى الأولى حتى 9 رجب 1442هـ، وإنهاء عمليات الإرسال والاعتماد في حال وجود طلب التعديل من قبل الرئيس المباشر وشاغل الوظيفة التعليمية في 16 رجب 1442هـ، وإغلاق الخدمة الذاتية للتطوير المهني للمعلمين في نظام فارس في 17 رجب 1442هـ.من جانبه، نصح الدفاع المدني أولياء الأمور والمعلمين بالتأكد من الموصلات الكهربائية واستخدام أنواع ذات جودة عالية تتحمل حجم الأحمال الكهربائية المستخدمة عبر الأجهزة الإلكترونية أثناء اليوم الدراسي. وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن الحربي ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية منذ وقت مبكر لضمان استمرار العملية التعليمية وفق إجراءات السلامة وتحقيق المنظومة أهدافها دون وجود ما يشتت ذهن الطالب أو المعلم في حال وجود توصيلات رديئة أو أحمال كهربائية زائدة. وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني بالمدينة المنورة الرائد عبدالعزيز الزهراني ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتدابير السلامة مع بداية العام الجديد.