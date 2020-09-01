عقد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري عدداً من الاجتماعات المرئية مع رؤساء جامعات الطائف، وبيشة، ونجران، وجازان، والحدود الشمالية، وحفر الباطن، للاطمئنان على استعداداتها للتعليم عن بُعد خلال العام الدراسي الجديد، والوقوف على آليات وجاهزية المنصات الإلكترونية الخاصة بها. وهنّأ الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الجامعات بمناسبة العام الدراسي الجديد الذي يأتي في ظل ظروف استثنائية، مجدداً ثقته في جميع منسوبي الجامعات لإكمال الرحلة التعليمية عن بُعد والاستفادة المطلقة من الإمكانات التي سخرتها الدولة لخدمة الطلاب والطالبات، متمنياً للجميع عاماً دراسياً حافلاً بالجد والاجتهاد والمثابرة. واستمع السديري إلى شرح موجز من رؤساء الجامعات عن استعدادات كل جامعة وخططها وبرامجها التطويرية، وقياس أثر ذلك على نواتج التعلّم في ظل جائحة كورونا. وأشار إلى اكتمال الاستعدادات في الجامعات للعام الدراسي الجديد، مشيراً إلى الدور التكاملي بين الوزارة والجامعات متمثلاً في الزيارات الميدانية التي قام بها وكلاء الوزارة للجامعات في مناطق المملكة تزامناً مع العودة للدراسة.من جهة أخرى، استقبلت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك أحمد الصفدي أمس (الإثنين) وكيلة وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة لينا الطعيمي، بمقر الجامعة في الرياض. وتجولت الدكتورة الطعيمي في مرافق الجامعة الإلكترونية شملت مركز تطوير المحتوى الرقمي ومعامل الفصول الافتراضية والذكية في مقر الجامعة. وشاهدت عرضاً مرئياً عن طبيعة عمل الجامعة وما قدمته منذ تأسيسها، وجهودها التي قامت بها منذ بدء جائحة كورونا، حيث استطاعت أن تقود ذلك الحراك كونها بيت خبرة في مجال التعليم الإلكتروني. وقالت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية إن الجامعة تقدم نمطاً تعليمياً حديثاً، وتسخر إمكاناتها لخدمة أهداف وزارة التعليم والجهات التابعة لها، وتعمل بشكل مستمر من أجل تحقيق رؤيتها في توظيف التقنية في العملية التعليمية والاسهام في التحول الرقمي في التعليم، لتكون أحد أهم الجامعات المميزة والرائدة في هذا المجال. من جانبها، أكدت وكيلة وزارة التعليم للابتعاث أن الوزارة لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم للجامعة في أي وقت، مشيدة بالإجراءات المتبعة والعمل والاستعدادات المكثفة التي قامت بها الجامعة منذ بدء الجائحة.