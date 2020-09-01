أوضح مدير عام تعليم منطقة عسير سعد الجوني لـ«عكاظ»، أنه تم صرف أكثر من 5 ملايين ريال والتي تمثل الميزانية التشغيلية للمدارس.وأوضح تم تنفيذ 29 برنامجاً تدريبياً للقيادات والمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات للاستعداد والتهيئة للعام الدراسي الجديد.وبين أنه تم أيضاً تنفيذ برامج للتدريب على منصة «مدرستي» في خطوة تهدف إلى تجويد عمليات التعلم عن بُعد وتقليل الفاقد التعليمي، إضافة إلى تفعيل برامج المدارس المتمثلة في إسهام المعلمين والمعلمات في تفعيل المنصة، وتقديم الخدمات اللازمة للطلاب والطالبات الذين يواجهون صعوبات في عمليات التعلم في بعض المواقع إذ يمكنهم الحضور إلى المدرسة، بأعداد قليلة وحسب جدول زمني تضعه المدرسة، وسط إجراءات احترازية.