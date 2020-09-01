يتوقع أن يتخطى عدد الإصابات بفايروس كورونا الجديد 25.5 مليون نهار اليوم (الثلاثاء). وتبعه في الارتفاع عدد الوفيات الذي تجاوز أمس 850 ألفاً منذ اندلاع نازلة كوفيد-19 قبل نحو 7 أشهر. وفيما تجاوزت الولايات المتحدة أمس 6.1 مليون مصاب، فإن وفياتها تتصاعد سريعاً صوب عتبة الـ 190 ألفاً. فقد بلغ صباح أمس 187225 ألفاً. وأضحت البرازيل أقرب إلى بلوغ عدد مصابيها 4 ملايين نسمة (3.86 مليون أمس). وتجاوز عدد وفياتها 120 ألفاً. بيد أن المشكلة الحقيقية المثيرة للقلق هي في الهند، حيث يتسارع تفشي الوباء بشكل جنوني. فقد أعلنت الهند أنها سجلت 78761 إصابة جديدة أمس، وهو أكبر عدد يومي على مستوى العالم. وقفز بذلك إجمالي الإصابات إلى 3.62 مليون إصابة. وقالت الحكومة في نيودلهي إنها سجلت أيضاً 948 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات هناك إلى 64617 وفاة. وحذر خبراء الأوبئة من أن سبتمبر سيكون شهراً عصيباً على الهند، حيث تأتي 73% من الحالات الجديدة من نحو ثماني ولايات، فيما يوسع الفايروس نطاق انتشاره ليبتلع الريف الهندي بأكمله. وعلى رغم ذلك قررت الحكومة الهندية المضي قدماً في إعادة فتح شبكة قطارات المترو. لكنها قررت إبقاء المدارس والجامعات مغلقة حتى نهاية سبتمبر. ويتعاظم القلق على مصير الدول الفقيرة في أمريكا اللاتينية والوسطى وأفريقيا، حيث يتزايد كشف الإصابات الجديدة. فقد أضحت بيرو تحتل المرتبة الخامسة عالمياً، بنحو 647 ألف إصابة. تليها جنوب أفريقيا بـ 625 ألف إصابة. وتأتي بعدها كولومبيا (607938 إصابة)، ثم المكسيك (595841 إصابة، و64158 وفاة). وتطرد الأرقام المفزعة في تشيلي (409974 إصابة)، والأرجنتين (408426 إصابة). وتقدمت إيران لتحتل المرتبة الـ 12 عالمياً، بـ 373570 إصابة. ويجب الانتباه إلى الوضع المتأزم صحياً في بنغلاديش، فهي الـ 15 عالمياً، بـ 310822 إصابة.وتواصل أمس البؤس الوبائي في فرنسا، التي أعلنت الجمعة الماضي اكتشاف أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة. وعلى رغم أن الارتفاع الراهن في عدد الحالات الجديدة لم يصاحبه ارتفاع في حالات التنويم، والوفيات؛ إلا أن الحكومة الفرنسية قررت عدم الاستهانة بالوضع. فسيكون إلزامياً اعتباراً من اليوم (الثلاثاء) على الشركات إلزام موظفيها وعمالها بارتداء قناع الوجه. وقالت وزيرة العمل الفرنسية اليزابيث بوغن إنه لن يستثنى أحد من إلزامية ارتداء الكمامة، سوى مطربي الأوبرا. وأضحت الكمامة ملمحاً ثابتاً في جميع مدن فرنسا. وقالت السلطات إن على جميع الطلاب فوق سن 11 عاماً ارتداء الكمامة حين تفتح المدارس الشهر القادم. وأعلنت فرنسا اكتشاف 5453 حالة جديدة السبت، و5413 الأحد. وفي روما، قالت السلطات الإيطالية إن عدد المنومين في غرف الإنعاش الفائق آخذ في الارتفاع منذ بضعة أسابيع. وأشارت إلى إدخال 86 مصاباً بكوفيد-19 غرف الإنعاش الفائق الأحد. وسجلت 1365 حالة جديدة منذ السبت، بحسب بيان لوزارة الصحة الإيطالية.وبعد إغلاق منذ نحو أسبوعين، أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آرن رفع الحظر عن مدينة أوكلاند، ثانية كبرى مدن البلاد. وقالت آردن إنه سيكون لزاماً على السكان ارتداء الكمامات في وسائل النقل العمومي. ومع ذلك فقد أعلن وزير الصحة النيوزيلندي كريس هيبكينز أن البلاد سجلت 9 إصابات جديدة الإثنين، منهم 4 عائدون من الخارج كانوا في محجر صحي حكومي قبل السماح لهم بالذهاب إلى منازلهم.