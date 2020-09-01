أعلن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، تخصيص مبالغ جوائز التميز بتعليم المنطقة لدعم المحتاجين من أسر الطلاب والطالبات للمشاركة في المنظومة التعليمية عن بُعد، وإنشاء جائزة لأفضل إدارة تعليم أو مدرسة تطبق التعليم عن بُعد بشكل مهني ومحترف، مشدداً على أهمية التكامل بين الإدارة والمدرسة ومنظومة التعليم عن بُعد والحرص على توفير البيئة التقنية، مثمناً دور وزارة التعليم في توفير المنصات عن بُعد.واستعرض خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، المدير العام لتعليم المنطقة محمد الفريح، ومديري التعليم بالمحافظات، خطط وجاهزية التعليم بالمنطقة لانطلاقة العام الدراسي الجديد عن بُعد.