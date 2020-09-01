أغلقت إدارة التعليم في مكة المكرمة إحدى المدارس المشتركة (ابتدائية ومتوسطة)، وذلك بعد ظهور حالة إيجايبة مصابة بفايروس كورونا (كوفيد-19) المستجد لأحد الإداريين في المدرسة.

وعلمت «عكاظ» أن أحد الإداريين العاملين بالمدرسة تأكدت إصابته بفايروس كورونا، إذ ظهرت نتيجة فحصه إيجابية وذلك بعد مخالطته أحد الأشخاص المصابين بـ«كورونا» من خارج المدرسة، وهو الأمر الذى دعا قائد المدرستين لتوجيه رسالة عاجلة لبقية الزملاء الإداريين والمعلمين الذين خالطوه مطالبا إياهم بسرعة التوجه لإجراء فحص عاجل في أحد المراكز المخصصة لذلك، مشيرا إلى أن مكتب التعليم وجه بتعليق الدوام في المدرستين لمدة يومين من أجل عمليات التعقيم والتنظيف.

وحذرت إدارة المدرسة المعلمين وأولياء الأمور من مراجعة المدرسة حرصا على سلامتهم.