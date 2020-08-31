رصدت حملة ميدانية نفذتها جهات حكومية، ممثلة في الشرطة، الأمانة، والصحة في محافظة الطائف، مخالفات عديدة على المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأوضح المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان لـ«عكاظ» أن الحملة شملت المحلات التجارية في عدد من المجمعات التجارية؛ وذلك لمتابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا من خلال منع التجمعات والزحام داخل المحلات والالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق بروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية.

وأضاف الحميدان أن الحملة حررت مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بتطبيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامة، فيما قدمت فرق الصحة رسائل توعوية للمواطنين والمقيمين شددت فيها على أهمية الالتزام بالإجراءات والإرشادات الصحية للوقاية من فايروس كورونا.

وكان للحملات المكثفة التي تنفذها الجهات المعنية بالطائف الأثر الإيجابي في بث الوعي لدى المواطن والمقيم نحو التقيد بالاحترازات الوقائية.