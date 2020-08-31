اتفق رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين عبدالملك سعيد، مع رئيس وأعضاء وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، على الاستمرار في مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية، وإخراج القوات العسكرية من عدن خارج المحافظة، وفصل ونقل جميع القوات إلى مواقعها في جبهات القتال، حيث سيسهم في سرعة تقديم الخدمات وحل التحديات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ آلية تسريع «اتفاق الرياض».

وناقش الجانبان خلال اجتماعهما بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، التحديات والمعوقات التي تواجه سير تنفيذ آلية «اتفاق الرياض».

وثمن رئيس الوزراء ووفد المجلس الانتقالي الجنوبي الجهود الأخوية التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مساعيها الحميدة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأشاد السفير آل جابر بحرص الجميع على تنفيذ «اتفاق الرياض» وآلية تسريعه ما سينعكس إيجابيا على الأمن والاستقرار والتنمية للأشقاء في اليمن.