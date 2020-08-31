بدأت اللجنة الفنية المشكلة في هيئة تقويم التعليم والتدريب برئاسة رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، بتطبيق نظام ضمان الجودة والاعتماد الذي انتهت منه اللجنة في فترتها السابقة، وذلك بالبدء بالتقويم الذاتي لبعض مؤسسات التعليم والتدريب العسكري. ونفذت اللجنة اليوم الاثنين 12 محرم 1442 الموافق 31 أغسطس 2020، ممثلة في لجنة التقويم والاعتماد، ورشة عمل هدفت إلى التعريف بإنجازات اللجنة الفنية، ومناقشة عوامل نجاح ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، والتعريف بإجراءات التقويم الذاتي.

وقد شارك في هذه الورشة التي قدمت عن بُعد 65 مشاركا من عدد من الجهات التي أبدت رغبتها في المشاركة في التقويم الذاتي وهي: كلية الملك فهد الأمنية، وكلية الملك خالد العسكرية، وكلية الأمير نايف للأمن الوطني، ومعهد الدفاع المدني.

وقد سبق ذلك ورشة قدمتها اللجنة يوم الاثنين 5 محرم 1442 الموافق 24 أغسطس 2020م في كلية القيادة والأركان بالقوات المسلحة، للتعريف بإجراءات التقويم الذاتي وأهدافه وخطواته، والاتفاق على الخطة والترتيبات اللازمة لمشاركة كلية الملك عبدالعزيز الحربية، ومعهد الدفاع الجوي.

شارك في تقديم الورشة الدكتور صالح بن علي الغامدي، أمين وعضو اللجنة الفنية للاعتماد العسكري ورئيس لجنة التقويم والاعتماد، والعميد البحري علي بن صالح الزهراني، مدير قسم الجودة والاعتماد الأكاديمي بالقوات البحرية، والعقيد الدكتور عصام بن عبدالعزيز الرميخاني، مدير إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي بكلية الملك فهد الأمنية.