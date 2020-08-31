أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 951 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1129 حالة تعافٍ إضافية، 27 حالة وفاة جديدة.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 315772 حالة، من بينها 21079 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1552 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 290796 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3897 حالة وفاة.
ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.