951

1129

27

315772

21079

1552

290796

3897

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط

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أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيلإصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيلحالة تعافٍ إضافية،حالة وفاة جديدة.ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكةحالة، من بينهاحالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منهاحالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافيحالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلىحالة وفاة.https://covid19.moh.gov.sa