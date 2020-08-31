مددت وزارة التعليم الفترة الزمنية لإضافة شاغلي الوظائف التعليمية لما تحقق لهم من أنشطة تطويرية خلال خدمتهم حتى 16 جمادى الأولى لعام 1442هـ.

وحدد تعميم وزير التعليم لقطاعات الوزارة (التعليم العام) وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، الفترات الزمنية لإجراءات رصد أنشطة التطوير المهني لتكون فترة إضافة أنشطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية من 8 شوال 1441هـ حتى 16 جمادى الأولى 1442هـ. وفترة إرسال أنشطة التطوير المهني للموافقة والاعتماد في الفترة من 12 جمادى الأولى 1442هـ وحتى 16 جمادى الأولى 1442هـ. فيما تكون فترة اعتماد أنشطة التطوير المهني من قبل الرئيس المباشر من 12 جمادى الأولى وحتى 9 رجب 1442هـ.

وتنتهي عمليات الإرسال والاعتماد في حال وجود طلب التعديل من قبل الرئيس المباشر وشاغل الوظيفة التعليمية في 16 رجب 1442هـ، ويغلق نظام الخدمة الذاتية للتطوير المهني للمعلمين في نظام فارس في 17 رجب 1442هـ.