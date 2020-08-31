وافق مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة على قبول الأطفال غير السعوديين لتلقي خدمات الرعاية والتأهيل بمراكز الجمعية، بتوجيه من رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك في حالة توافر أماكن شاغرة بمراكز الجمعية، على أن لا تزيد نسبة القبول على 20% وبرسوم رمزية.



وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي أن اللجنة الفنية للتأهيل بالجمعية وضعت عدداً من الشروط الخاصة بقبول هؤلاء الأطفال غير السعوديين، منها أن يكون الطفل لديه إعاقة حركية/ إعاقة حركية مركبة، ويدخل في هذا الشرط قبول أطفال متلازمة داون في مرحلة ما قبل المشي، وكذلك قبول أطفال ما بعد عمليات العظام الجراحية للكسور وتصحيح الحوض وما شابه خلال فترة التأهيل، وأن يكون عمر الطفل من الولادة وحتى عمر 12 عاماً.



وأضاف التميمي أنه يشترط أن يكون الطفل قادراً على السمع والإبصار، وأن تكون نسبة ذكاء الطفل في حدود الـ 50% ويستثنى من هذا الشرط الأطفال الأقل من عمر الـ 4 سنوات، حيث يتم تقديم الخدمات كاملة لهم لحين تقييم نسبة الذكاء عند بلوغ سن الـ 4 سنوات.



يذكر أن الجمعية حددت الأول من شهر سبتمبر 2020 القادم لإطلاق الخدمة التي سيتم تقديمها مقابل رسوم رمزية تراعي جميع المستويات من الأطفال، حيث اكتملت التجهيزات اللازمة في مراكز الجمعية لاستقبال كافة الحالات، ورفع الطاقة الاستيعابية للأقسام الطبية.